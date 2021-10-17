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Заболеваемость немного уменьшилась: в Украине 11 288 новых случаев Covid-19

17 октября 2021, 08:34 Дмитро Кудрявцев
Заболеваемость немного уменьшилась: в Украине 11 288 новых случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

По состоянию на 17 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 11 288 человек. Среди них — 1 086 детей и 154 медработника.

От осложнений Covid-19 за последний день умерли 219 больных, а выздоровели – 3 541 пациент.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 4 747 человек.

В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 635 170 украинцев, выздоровели 2 325 997 пациентов и умерли 60 633 человека.

Коронавирус в регионах Украины:

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.

  • г. Киев — 451 случай;
  • Винницкая область — 178случаев;
  • Волынская область — 269 случаев;
  • Днепропетровская область – 748случаев;
  • Донецкая область — 934случая;
  • Житомирская область – 258 случаев;
  • Закарпатская область — 68 случаев;
  • Запорожская область — 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 283случая;
  • Киевская область — 334 случая;
  • Кировоградская область — 72 случая;
  • Луганская область — 297 случаев;
  • Львовская область – 588случаев;
  • Николаевская область — 294случая;
  • Одесская область – 1 396 случаев;
  • Полтавская область — 310 случаев;
  • Ровенская область — 309 случаев;
  • Сумская область – 638 случаев;
  • Тернопольская область — 344случая;
  • Харьковская область – 948случаев;
  • Херсонская область — 609 случай;
  • Хмельницкая область — 384 случаев;
  • Черкасская область — 334 случаев;
  • Черновицкая область — 436 случаев;
  • Черниговская область — 128 случаев.
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