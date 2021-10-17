Заболеваемость немного уменьшилась: в Украине 11 288 новых случаев Covid-19

По состоянию на 17 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 11 288 человек. Среди них — 1 086 детей и 154 медработника.

От осложнений Covid-19 за последний день умерли 219 больных, а выздоровели – 3 541 пациент.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 4 747 человек.

В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 635 170 украинцев, выздоровели 2 325 997 пациентов и умерли 60 633 человека.

Коронавирус в регионах Украины:

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.