Заболеваемость немного уменьшилась: в Украине 11 288 новых случаев Covid-19

По состоянию на 17 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 11 288 человек. Среди них — 1 086 детей и 154 медработника.
От осложнений Covid-19 за последний день умерли 219 больных, а выздоровели – 3 541 пациент.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 4 747 человек.
В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 635 170 украинцев, выздоровели 2 325 997 пациентов и умерли 60 633 человека.
Коронавирус в регионах Украины:
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.
- г. Киев — 451 случай;
- Винницкая область — 178случаев;
- Волынская область — 269 случаев;
- Днепропетровская область – 748случаев;
- Донецкая область — 934случая;
- Житомирская область – 258 случаев;
- Закарпатская область — 68 случаев;
- Запорожская область — 678 случаев;
- Ивано-Франковская область — 283случая;
- Киевская область — 334 случая;
- Кировоградская область — 72 случая;
- Луганская область — 297 случаев;
- Львовская область – 588случаев;
- Николаевская область — 294случая;
- Одесская область – 1 396 случаев;
- Полтавская область — 310 случаев;
- Ровенская область — 309 случаев;
- Сумская область – 638 случаев;
- Тернопольская область — 344случая;
- Харьковская область – 948случаев;
- Херсонская область — 609 случай;
- Хмельницкая область — 384 случаев;
- Черкасская область — 334 случаев;
- Черновицкая область — 436 случаев;
- Черниговская область — 128 случаев.