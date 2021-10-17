Захворюваність трохи зменшилася: в Україні 11 288 нових випадків Covid-19

Станом на 17 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 11 288 осіб. Серед них – 1 086 дітей та 154 медпрацівника.
Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 219 хворих, а одужали – 3 541 пацієнт.
У лікарні з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовані 4 747 осіб.
Загалом з початку пандемії Covid-19 захворіли 2 635 170 українців, одужали 2 325 997 пацієнтів та померло 60 633 особи.
Коронавірус в регіонах України:
Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) та Запорізькій (678) областях.
- м Київ – 451 випадок;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 269 випадків;
- Дніпропетровська область – 748 випадків;
- Донецька область – 934 випадки;
- Житомирська область – 258 випадків;
- Закарпатська область – 68 випадків;
- Запорізька область – 678 випадків;
- Івано-Франківська область – 283 випадки;
- Київська область – 334 випадки;
- Кіровоградська область – 72 випадки;
- Луганська область – 297 випадків;
- Львівська область – 588 випадків;
- Миколаївська область – 294 випадки;
- Одеська область – 1 396 випадків;
- Полтавська область – 310 випадків;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 638 випадків;
- Тернопільська область – 344 випадки;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 609 випадок;
- Хмельницька область – 384 випадків;
- Черкаська область – 334 випадків;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 128 випадків.