Захворюваність трохи зменшилася: в Україні 11 288 нових випадків Covid-19

Станом на 17 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 11 288 осіб. Серед них – 1 086 дітей та 154 медпрацівника.

Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 219 хворих, а одужали – 3 541 пацієнт.

У лікарні з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовані 4 747 осіб.

Загалом з початку пандемії Covid-19 захворіли 2 635 170 українців, одужали 2 325 997 пацієнтів та померло 60 633 особи.

Коронавірус в регіонах України:

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) та Запорізькій (678) областях.