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Захворюваність трохи зменшилася: в Україні 11 288 нових випадків Covid-19

17 Жовтня 2021, 08:34 Дмитро Кудрявцев
Захворюваність трохи зменшилася: в Україні 11 288 нових випадків Covid-19
Джерело: Depositphotos

Станом на 17 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 11 288 осіб. Серед них – 1 086 дітей та 154 медпрацівника.

Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 219 хворих, а одужали – 3 541 пацієнт.

У лікарні з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовані 4 747 осіб.

Загалом з початку пандемії Covid-19 захворіли 2 635 170 українців, одужали 2 325 997 пацієнтів та померло 60 633 особи.

Коронавірус в регіонах України:

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) та Запорізькій (678) областях.

  • м Київ – 451 випадок;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 269 випадків;
  • Дніпропетровська область – 748 випадків;
  • Донецька область – 934 випадки;
  • Житомирська область – 258 випадків;
  • Закарпатська область – 68 випадків;
  • Запорізька область – 678 випадків;
  • Івано-Франківська область – 283 випадки;
  • Київська область – 334 випадки;
  • Кіровоградська область – 72 випадки;
  • Луганська область – 297 випадків;
  • Львівська область – 588 випадків;
  • Миколаївська область – 294 випадки;
  • Одеська область – 1 396 випадків;
  • Полтавська область – 310 випадків;
  • Рівненська область – 309 випадків;
  • Сумська область – 638 випадків;
  • Тернопільська область – 344 випадки;
  • Харківська область – 948 випадків;
  • Херсонська область – 609 випадок;
  • Хмельницька область – 384 випадків;
  • Черкаська область – 334 випадків;
  • Чернівецька область – 436 випадків;
  • Чернігівська область – 128 випадків.
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