Міністерство охорони здоров’я України доповнить перелік професій, представники яких мають обов’язково зробити щеплення від коронавірусу.

За інформацією профільного відомства, йдеться про співробітників сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також установ і закладів, що надають соціальні послуги.

Щеплення від коронавірусу мають зробити такі категорії працівників:

підприємств та організацій сфери управління центральних органів виконавчої влади;

закладів, які надають соціальні послуги;

установ захисту прав дітей;

реабілітаційних закладів;

усіх установ, які є у Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Водночас зробити укол від коронавірусу мають також співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів. Крім того, обов’язковою імунізація у країні є для освітян – працівників закладів вищої, професійної, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Загалом вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати усі дорослі від 18 років.