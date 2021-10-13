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Обов’язкова вакцинація від коронавірусу. МОЗ розширить перелік професій

13 Жовтня 2021, 17:32 Людмила Грубнік
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України доповнить перелік професій, представники яких мають обов’язково зробити щеплення від коронавірусу.

За інформацією профільного відомства, йдеться про співробітників сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також установ і закладів, що надають соціальні послуги.

Щеплення від коронавірусу мають зробити такі категорії працівників:

  • підприємств та організацій сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • закладів, які надають соціальні послуги;
  • установ захисту прав дітей;
  • реабілітаційних закладів;
  • усіх установ, які є у Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
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Водночас зробити укол від коронавірусу мають також співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів. Крім того, обов’язковою імунізація у країні є для освітян – працівників закладів вищої, професійної, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Загалом вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати усі дорослі від 18 років.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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