Як показали результати дослідження, проведеного вченими Єльського університету, дві вакцини проти Covid-19, які використовують частіше за інші, показали хороший захист практично від всіх варіантів коронавірусу, в тому числі і високозаразного Дельта-варіанту.

Суть наукової роботи полягала в спробі зрозуміти, наскільки надійно захищають існуючі вакцини від проривних інфекцій, таких як Дельта-варіант.

Дослідники дійшли висновку, що Covid-вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech дійсно підсилюють реакцію імунної системи на інфекцію.

– Ці препарати насправді індукують високі рівні антитіл проти Дельти і більшості її варіантів, – зазначив професор імунобіології Акіко Івасакі.

Такої ж високої думки вчені дотримуються і щодо бустерних щеплень.

Для дослідження були зібрані зразки крові у 40 медичних працівників Єльського університету. У наступні тижні періодично бралися додаткові зразки після того, як добровольці отримали першу і другу дози мРНК-вакцин Moderna або Pfizer-BioNTech.

Потім дослідники піддавали зразки впливу 16 різних варіантів SARS-COV-2, включаючи найбільш поширений Дельта-варіант, і вимірювали відповідь антитіл і Т-клітин на кожен зі штамів. При цьому самі добровольці не піддавалися впливу вірусу.

Таким чином були виявлені докази посиленої відповіді імунної системи у всіх зразках крові. Хоча сила відповіді варіювалася в залежності від варіанту коронавірусу і індивідуальних особливостей кожного добровольця.

Цікаво, що реакції на Дельта-варіант в крові всіх добровольців були сильнішими в зразках, зібраних після другого уколу.

За словами вчених, випадки прориву, приписувані Дельта-варіанту, навряд чи виникнуть через неефективність вакцин. Швидше за все, вони пов’язані з надзвичайно заразною природою Дельти, яка може іноді все ж долати імунний захист.

Інші дослідження також показали, що вакциновані люди, як правило, мають менш важкі інфекції.

А між тим, група американських дослідників, що володіють досвідом в області вакцинації і математичного моделювання інфекційних захворювань, дійшла висновку, що стримування торішнього сезону грипу Сovid-обмеженнями, може привести до сплеску інфекції грипу в нинішньому сезоні.