В Україні станом на 12 жовтня жовтій зоні епідемічної небезпеки відповідає дев’ять областей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До цієї зони увійшли: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська області та м. Київ.

Водночас показники інших 15 областей відповідають помаранчевій зоні карантину. Складна ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус у Чернівецькій (833) та Луганській (833) областях. Нормальний показник – менш як 75 на 100 тис. населення.

У Херсонській (96,8), Харківській (85,9) та Донецькій (81,9) областях перевищений рівень госпіталізацій Covid-19. Норма – менш як 60 на 100 тис. населення.

Високий показник рівня завантаженості Covid-ліжок киснем в Одеській (68,6%) та Донецькій (72,5) областях.

Водночас інші області перебувають у жовтій зоні карантину. Жоден з регіонів не увійшов до зеленої та червоної зони.

Станом на 12 жовтня в Україні зафіксували 11 996 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 5 419 людям, а померли – 352 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в м. Київ (628). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.