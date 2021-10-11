Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань. За інтенсивністю хвиля вже наближається до показників осені 2020 року.

В Україні нинішня хвиля коронавірусу почалася раніше, ніж прогнозували у Міністерстві охорони здоров’я.

За його словами, нині в Україні фіксують по 16-17 тис. випадків коронавірусу. Найближче до червоної зони епідемічної небезпеки зараз Херсонська область. Там за добу, 10 жовтня, зафіксували 374 нових випадки Covid-19.

– Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілася” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні та південні області дають приріст, – зазначив Ляшко.

Також в Україні зростає кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За минулу добу до лікарень потрапили 2 672 людини.

Ляшко додав, що нова циркуляція вірусу, яка і призвела до хвилі коронавірусу, вражає імунонезалежних людей. Тобто тих, хто не перехворів на Covid-19 або ж не отримав щеплення. Тому, щоб захиститися від важкого перебігу вірусу, необхідно вакцинуватися.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення. Загалом зробили понад 13 млн щеплень: із них 7,5 млн людей отримали одну дозу, ще 6 млн – повністю вакциновані. У МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

За добу, 10 жовтня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 39 060 людей. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – 19 783 людини.