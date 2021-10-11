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Доводиться воювати на всіх фронтах: Ляшко назвав причину низьких темпів Covid-вакцинації

11 Жовтня 2021, 12:02 Людмила Грубнік
Доводиться воювати на всіх фронтах: Ляшко назвав причину низьких темпів Covid-вакцинації
Джерело: УНІАН

Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Україні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пов’язує з тим, що у країні триває гібридна війна.

На його думку, фейкова інформація, яку поширює Росія, не дає змогу пришвидшити цей процес.

– Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всіх фронтах, – зазначив Віктор Ляшко.

Однак, за його словами, країна впорається з такими викликами.

– Я думаю, що ми впораємося, – додав міністр.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З того часу щеплено 7 548 873 людини: першу дозу отримала 7 548 871 особа, дві – 6 135 032 українця. За день уколи зробили 39 060 громадянам.

Це досить незначна кількість людей. Водночас коронавірус знову активніше поширюється у країні.

Джерело
Голос Америки
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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