Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Україні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пов’язує з тим, що у країні триває гібридна війна.

На його думку, фейкова інформація, яку поширює Росія, не дає змогу пришвидшити цей процес.

– Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всіх фронтах, – зазначив Віктор Ляшко.

Однак, за його словами, країна впорається з такими викликами.

– Я думаю, що ми впораємося, – додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З того часу щеплено 7 548 873 людини: першу дозу отримала 7 548 871 особа, дві – 6 135 032 українця. За день уколи зробили 39 060 громадянам.

Це досить незначна кількість людей. Водночас коронавірус знову активніше поширюється у країні.