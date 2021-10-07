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Вакцинація

Майже всі хворі на Covid-19 у вересні були невакциновані – Ляшко

7 Жовтня 2021, 15:06 Вікторія Яснопольська
больница
Джерело: Depositphotos

95,7% нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, які були зареєстровані в Україні у вересні, стосуються осіб, які не отримали жодної дози вакцини від Covid-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Глава відомства охорони здоров’я ще раз підкреслив, що тільки вакцинація проти Covid-19 є єдиним шансом уберегтися від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.

– Цей вірус найбільш небезпечний для осіб старше 60 років, з хронічними захворюваннями і тих, хто часто контактує з людьми, це державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші, – зазначив міністр.

За його словами, 82% померлих від Covid-19 За весь період пандемії в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 з 10 осіб, які вмирають від важкої інфекції – люди похилого віку.

Він також додав, що перелік пунктів і центрів вакцинації можна дізнатися за телефоном 0 800 60 20 19 або на сайті МОЗ України.

За минулу добу, станом на ранок 7 жовтня, в Україні було зареєстровано 15 125 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це в три рази більше, ніж в цей же день минулого року, тоді добовий приріст був 4 753 зараження.

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Що ж стосується регіонів, то за останні 24 години найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Харківській (1 168), Львівській (1 130) та Одеській (1 059) областях.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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