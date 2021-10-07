95,7% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которые были зарегистрированы в Украине в сентябре, касаются лиц, не получивших ни одной дозы вакцины от Covid-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Глава здравоохранительного ведомства еще раз подчеркнул, что только вакцинация против Covid-19 является единственным шансом уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

— Этот вирус наиболее опасен для лиц старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми, это государственные служащие, учителя, соцработники и другие, — отметил министр.

По его словам, 82% умерших от Covid-19 за весь период пандемии в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 человек, умирающих от тяжелой инфекции — люди пожилого возраста.

Он также добавил, что перечень пунктов и центров вакцинации можно узнать по телефону 0 800 60 20 19 или на сайте МЗ Украины .

За минувшие сутки, по состоянию на утро 7 октября, в Украине было зарегистрировано 15 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это в три раза больше, чем в этот же день прошлого года, тогда суточный прирост был 4 753 заражения.

Что же касается регионов, то за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130) и Одесской (1 059) областях.

Источник: Виктор Ляшко