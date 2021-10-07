Киевский городской совет утвердил для киевлян новую программу Общественное здоровье на 2022-2025 годы с объемом финансирования 834 млн грн.

Финансироваться программа будет исключительно из бюджета города. Так, на 2022 год программой предусмотрено использовать 189,2 млн грн, на 2023 год – 198,9 млн грн, 2024 год – 214,6 млн грн и на 2025 год – 231,4 млн грн.

Программой предусмотрено обеспечение диагностики, раннего выявления и профилактики заболеваний, мотивации населения города к здоровому образу жизни.

Город будет финансировать раннюю диагностику сахарного диабета, скрининги населения для определения уровня холестерина, гепатита В и С в группах риска; предусматриваемое расширение неонатального скрининга новорожденных детей; программы по раннему выявлению рака шейки матки, рака молочной железы у женщин и тому подобное.

Среди мероприятий программы диагностика и лечение туберкулеза и реализация инициативы FAST TRACK CITIES, выполнение цели 90-90-90 (политика непрерывного мониторинга, профилактики, ухода и лечения, направленная на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа).

Часть мер, которые вошли в новую программу, была перенесена из действующей сегодня городской целевой программы Здоровье киевлян, в которую также внесены изменения.

ВОЗ сообщает о возможном увеличении количества случаев заболевания раком в мире. Это произойдет при условии сохранения существующей ситуации, когда десятки стран игнорируют рекомендации ВОЗ относительно комплексных мер борьбы с раком.