Київська міська рада затвердила для киян нову програму Громадське здоров’я на 2022-2025 роки з обсягом фінансування 834 млн грн.

Фінансуватися програма буде виключно з бюджету міста. Так, на 2022 рік програмою передбачено використати 189,2 млн грн, на 2023 рік – 198,9 млн грн, 2024 рік – 214,6 млн грн та на 2025 рік – 231,4 млн грн.

Програмою передбачено забезпечення діагностики, раннього виявлення та профілактики захворювань, заохочення населення міста до здорового способу життя.

Місто фінансуватиме ранню діагностику цукрового діабету, скринінги населення для визначення рівня холестерину, на гепатит В та С у групах ризику; передбачене розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей; програми з раннього виявлення раку шийки матки, раку молочної залози у жінок тощо.

Серед заходів програми діагностика та лікування туберкульозу й реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES, виконання цілі 90-90-90 (політика безперервного моніторингу, профілактики, догляду та лікування, спрямована на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу).

Частина заходів, які увійшли до нової програми, була перенесена з діючої сьогодні міської цільової програми Здоров’я киян, до якої також внесені зміни.

ВООЗ повідомляє про можливе збільшення кількості випадків захворювання на рак у світі. Це відбудеться за умови збереження існуючої ситуації, коли десятки країн ігнорують рекомендації ВООЗ щодо комплексних заходів боротьби з раком.