Низкие темпы вакцинации от коронавируса в Украине министр здравоохранения Виктор Ляшко связывает с тем, что в стране продолжается гибридная война.

По его мнению, фейковая информация, которую распространяет Россия, не дает возможность ускорить этот процесс.

— Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах, — отметил Виктор Ляшко.

Однако, по его словам, страна справится с такими вызовами.

— Я думаю, что мы справимся, — добавил министр.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С тех пор привили 7 548 873 человека: первую дозу получил 7 548 871 гражданин, две — 6 135 032 украинца. За день уколы сделали 39 060 гражданам.

Это довольно незначительное количество людей. В то же время коронавирус снова активно распространяется в стране.