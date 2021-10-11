В Украине нынешняя волна коронавируса началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из изданий. По интенсивности волна уже приближается к показателям осени 2020 года.

По его словам, сейчас в Украине фиксируют по 16-17 тыс. случаев коронавируса. Ближе всего к красной зоне эпидемической опасности сейчас Херсонская область. Там за сутки, 10 октября, зафиксировали 374 новых случая Covid-19.

— Мы думали, что будет повторение ситуации осенью 2020 года и весной 2021. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая “загорелась” в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост, — отметил Ляшко.

Также в Украине растет количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в больницы попали 2 672 человека.

Ляшко добавил, что новая циркуляция вируса, которая и привела к волне коронавируса, поражает иммунонезависимых людей. То есть тех, кто не переболел Covid-19 или же не получил прививку. Поэтому, чтобы защититься от тяжелого течения вируса, необходимо вакцинироваться.

С начала вакцинальной кампании в Украине как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения. Всего сделали более 13 млн прививок: из них 7,5 млн человек получили одну дозу, еще 6 млн — полностью вакцинированы. В Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца этого года.

За сутки, 10 октября, в Украине прививки от коронавируса получили 39 060 людей. Одну дозу получили 19 277 человек, полностью иммунизированы — 19 783 человека.