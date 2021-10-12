За минулу добу Covid-19 підтверджений у 11 996 осіб. З них 1 262 дитини і 227 медпрацівників.
Одужали за добу – 5 419 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 352 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 274 особи.
Коронавірус у регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в м. Київ (628).
- м. Київ – 628;
- Вінницька область – 121;
- Волинська область – 322;
- Дніпропетровська область – 856;
- Донецька область – 607;
- Житомирська область – 155;
- Закарпатська область – 139;
- Запорізька область – 715;
- Івано-Франківська область – 172;
- Київська область – 512;
- Кіровоградська область – 53;
- Луганська область – 548;
- Львівська область – 978;
- Миколаївська область – 184;
- Одеська область – 816;
- Полтавська область – 669;
- Рівненська область – 492;
- Сумська область – 449;
- Тернопільська область – 162
- Харківська область – 1 502;
- Херсонська область – 350;
- Хмельницька область – 227;
- Черкаська область – 532;
- Чернівецька область – 560;
- Чернігівська область – 267.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 562 085 осіб.
- Померло – 59 052 особи.
- Видужало – 2 297 899 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щепленнь.