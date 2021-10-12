За минулу добу Covid-19 підтверджений у 11 996 осіб. З них 1 262 дитини і 227 медпрацівників.

Одужали за добу – 5 419 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 352 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 274 особи.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в м. Київ (628).

м. Київ – 628;

Вінницька область – 121;

Волинська область – 322;

Дніпропетровська область – 856;

Донецька область – 607;

Житомирська область – 155;

Закарпатська область – 139;

Запорізька область – 715;

Івано-Франківська область – 172;

Київська область – 512;

Кіровоградська область – 53;

Луганська область – 548;

Львівська область – 978;

Миколаївська область – 184;

Одеська область – 816;

Полтавська область – 669;

Рівненська область – 492;

Сумська область – 449;

Тернопільська область – 162

Харківська область – 1 502;

Херсонська область – 350;

Хмельницька область – 227;

Черкаська область – 532;

Чернівецька область – 560;

Чернігівська область – 267.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 562 085 осіб.

Померло – 59 052 особи.

Видужало – 2 297 899 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щепленнь.