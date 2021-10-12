Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Новини

За минулу добу в Україні зафіксовано 11 996 нових випадків Covid-19

12 Жовтня 2021, 08:19 Вікторія Яснопольська
карантин
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 11 996 осіб. З них 1 262 дитини і 227 медпрацівників.

Одужали за добу – 5 419 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 352 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 274 особи.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в м. Київ (628).

  • м. Київ – 628;
  • Вінницька область – 121;
  • Волинська область – 322;
  • Дніпропетровська область – 856;
  • Донецька область – 607;
  • Житомирська область – 155;
  • Закарпатська область – 139;
  • Запорізька область – 715;
  • Івано-Франківська область – 172;
  • Київська область – 512;
  • Кіровоградська область – 53;
  • Луганська область – 548;
  • Львівська область – 978;
  • Миколаївська область – 184;
  • Одеська область – 816;
  • Полтавська область – 669;
  • Рівненська область – 492;
  • Сумська область – 449;
  • Тернопільська область – 162
  • Харківська область – 1 502;
  • Херсонська область – 350;
  • Хмельницька область – 227;
  • Черкаська область – 532;
  • Чернівецька область – 560;
  • Чернігівська область – 267.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 562 085 осіб.
  • Померло – 59 052 особи.
  • Видужало – 2 297 899 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щепленнь.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка