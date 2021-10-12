В Украине по состоянию на 12 октября желтой зоне эпидемической опасности соответствуют девять областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В эту зону вошли: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская, Полтавская, Тернопольская области и г. Киев.

В то же время показатели других 15 областей соответствуют оранжевой зоне карантина. Сложная ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Черновицкой (833) и Луганской (833) областях. Нормальный показатель – менее 75 на 100 тыс. населения.

В Херсонской (96,8), Харьковской (85,9) и Донецкой (81,9) областях превышен уровень госпитализаций Covid-19. Норма — менее 60 на 100 тыс. населения.

Высокий показатель уровня загруженности Covid-коек кислородом в Одесской (68,6%) и Донецкой (72,5) областях.

В то же время другие области находятся в желтой зоне карантина. Ни один из регионов не вошел в зеленую и красную зону.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 11 996 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 5 419 людям, а умерли — 352 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816), Запорожской (715) областях и в г. Киев (628). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.