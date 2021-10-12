Как показали результаты исследования, проведенного учеными Йельского университета, две вакцины против Covid-19, которые используют чаще остальных, показали хорошую защиту практически от всех вариантов коронавируса, в том числе и от высокозаразного Дельта-варианта.

Суть научной работы заключалась в попытке понять, насколько надежно защищают существующие вакцины от прорывных инфекций, таких как Дельта-вариант.

Исследователи пришли к выводу, что Covid-вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech действительно усиливают реакцию иммунной системы на инфекцию.

— Эти препараты на самом деле индуцируют высокие уровни антител против Дельты и большинства ее вариантов, — отметил профессор иммунобиологии Акико Ивасаки.

Такого же высокого мнения ученые придерживаются и в отношении бустерных прививок.

Для исследования были собраны образцы крови у 40 медицинских работников Йельского университета. В следующие недели периодически брались дополнительные образцы после того, как добровольцы получили первую и вторую дозы мРНК-вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech.

Затем исследователи подвергали образцы воздействию 16 различных вариантов SARS-COV-2, включая наиболее распространенный Дельта-вариант, и измеряли ответ антител и Т-клеток на каждый из штаммов. При этом сами добровольцы не подвергались воздействию вируса.

Таким образом были обнаружены доказательства усиленного ответа иммунной системы во всех образцах крови. Хотя сила ответа варьировалась в зависимости от варианта и индивидуальных особенностей каждого добровольца.

Любопытно, что реакции на Дельта-вариант в крови всех добровольцев были сильнее в образцах, собранных после второго укола.

По словам ученых, случаи прорыва, приписываемые Дельта-варианту, вряд ли возникнут из-за неэффективности вакцин. Скорее всего, они связаны с чрезвычайно заразной природой Дельты, которая может иногда все же преодолевать иммунную защиту.

Другие исследования также показали, что у вакцинированных людей обычно менее тяжелые инфекции.

А между тем, группа американских исследователей, обладающих опытом в области вакцинации и математического моделирования инфекционных заболеваний, пришла к выводу, что сдерживание прошлогоднего сезона гриппа Covid-ограничениями может привести к всплеску инфекции гриппа в наступающем сезоне.