Группа американских исследователей, обладающих опытом в области вакцинации и математического моделирования инфекционных заболеваний, пришла к выводу, что сдерживание прошлогоднего сезона гриппа Covid-ограничениями, может привести к всплеску инфекции в наступающем сезоне.

Твиндемия – это крайне опасное сочетание инфекционных заболеваний. Прецедентов этого эпидемического явления мир еще не знал.

Ограничение поездок, ношение масок, социальное дистанцирование, закрытие школ… Все это привело к тому, что смертность детей от гриппа снизилась с почти 200 случаев в сезоне 2019–2020 годов до одного в сезоне 2020–2021 годов.

Казалось бы, укрощение гриппа — это хорошо. Но… Школы вновь открылись, социальное дистанцирование, масочный режим и другие меры снизились. Что это может означать?

Дело в том, что иммунитет к гриппу зависит от множества факторов. Грипп вызывается несколькими штаммами РНК-вируса, которые ежегодно мутируют с разной скоростью. Что, в общем-то, мало чем отличается от мутаций, происходящих в SARS-CoV-2, вирусе, вызывающем Covid-19.

Уровень иммунитета человека к штамму гриппа этого года зависит от нескольких переменных. В том числе от того, насколько нынешний штамм гриппа похож на тот, с которым ребенок впервые столкнулся, похожи ли циркулирующие штаммы на ранее испытанные.

Есть также переменные, связанные с вакцинацией. Иммунитет населения от вакцинации зависит от доли людей, которым сделана вакцина против гриппа в определенное время года, и от того, насколько эффективна подобранная вакцина против циркулирующих штаммов гриппа.

Учитывая ограниченное распространение гриппа среди населения США в прошлом году, исследования показывают, что в этом сезоне в США может произойти крупная эпидемия гриппа. В сочетании с существующей угрозой высокоинфекционного Дельта-варианта это может привести к опасному сочетанию инфекционных заболеваний или твиндемии.

Исторических примеров такого типа двойных и одновременных эпидемий нет. В результате традиционные эпидемиологические и статистические методы не подходят для прогнозирования того, что может произойти в этом сезоне.

Эта перспектива, в сочетании с продолжающейся борьбой с Covid-19 , повышает вероятность того, что двойная пандемия накроет с головой систему здравоохранения, поскольку больницы и отделения интенсивной терапии в некоторых частях страны переполнены тяжелобольными пациентами с Covid—19.

Наше исследование также показало, что маленькие дети могут подвергаться особому риску, поскольку они были менее подвержены предыдущим сезонам гриппа и, следовательно, еще не выработали широкий иммунитет по сравнению со взрослыми.

Помимо этого, детский грипп является важной движущей силой гриппа у пожилых людей, поскольку дети передают его бабушкам и дедушкам и другим возрастным родственникам.

Все эти данные говорят о том, что вакцинация против гриппа чрезвычайно важна особенно в этом году. Поскольку нам жизненно необходимо предотвратить резкое увеличение числа случаев гриппа и не допустить эпидемического коллапса систем здравоохранения.

А между тем, количество тяжелых депрессивных и тревожных расстройств в 2020 году в мире увеличилось более чем на четверть. Таковы первые оценки глобального влияния пандемии на психическое здоровье населения, опубликованные в The Lancet.