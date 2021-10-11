Количество тяжелых депрессивных и тревожных расстройств в 2020 году в мире увеличилось более чем на четверть. Таковы первые оценки глобального влияния пандемии на психическое здоровье населения, опубликованные в The Lancet.

В отчете также говорится, что больше всех от пандемического пресса пострадали женщины и молодые люди из стран с высоким уровнем инфицирования коронавирусной инфекцией. Удар по психике нанесли, в первую очередь, социальные ограничения, связанные предупредительными мерами в периоды локдаунов.

При этом, авторы статьи отмечают, что депрессия была весьма значимым фактором для миллионов мужчин и женщин еще до пандемии, провоцируя такие серьезные осложнения, как попытки самоубийства.

— Еще до пандемии системы охраны психического здоровья в большинстве стран исторически испытывали нехватку ресурсов и дезорганизовывались в предоставлении услуг, — утверждает ведущий автор исследования из Университета Квинсленда, Австралия, Дамиан Сантом.

По его словам, появление дополнительного спроса на услуги в области психического здоровья из-за Covid-19 значительно усложнило задачу.

Данное исследование является первым, которое предприняло попытку оценить глобальное воздействие пандемии на глубокие депрессивные и тревожные расстройства, сопоставив их с такими показателями, как распространенность, возраст и пол на территории 204 стран.

В частности, был проведен системный анализ данных опроса населения, опубликованных в период с 1 января 2020 года по 29 января 2021 года. Большинство опросов проводилось в Западной Европе.

Метаанализ показывает, что в 2020 году во всем мире наблюдалось бы почти 300 млн случаев тревожных расстройств, если бы не случился коронавируса. Пандемия откорректировала этот ожидаемый показатель до 374 млн случаев. Почти 52 млн дополнительных случаев были у женщин и примерно 24 млн — у мужчин.

Ограничения возможности молодых людей учиться и общаться со своими сверстниками, в сочетании с повышенным риском безработицы, привели к тому, что в 2020 году психика молодых людей пострадала больше по сравнению со старшими возрастными группами. Дополнительная распространенность психических расстройств среди лиц в возрасте 20-24 лет составила более 10 тыс. на каждые 100 тыс. населения.

Поэтому крайне важно, чтобы политики принимали во внимание все эти факты и предприняли все возможные меры по укреплению служб охраны психического здоровья своих граждан.