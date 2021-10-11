В Украине на сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом приходятся на штамм Дельта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из изданий.

— Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях Дельты на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, — отметил он.

Основные симптомы заражения штаммом Дельта: насморк, головная боль, лихорадка, боль в горле.

Ляшко рассказал, что сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Также по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Министр добавил, что красная зона эпидемической опасности угрожает Херсонской области. Ведь там высокий показатель уровня заболеваемости и госпитализаций с коронавирусом.

За минувшие сутки, 10 октября, в Украине коронавирусом заболело 8 832 человека. Выздороветь удалось 2 672 людям, а умерли — 207 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.