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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 832 новых случая Covid-19

11 октября 2021, 08:22 Вікторія Яснопольська
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 832 новых случая Covid-19
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 832 человек. Из них 863 ребенка и 78 медработников.

Выздоровели за сутки –  2 053 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 207 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 672 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

  • г. Киев — 213;
  • Винницкая область — 108;
  • Волынская область — 206;
  • Днепропетровская область — 765;
  • Донецкая область — 469;
  • Житомирская область — 510;
  • Закарпатская область — 41;
  • Запорожская область — 687;
  • Ивано-Франковская область — 122;
  • Киевская область — 72;
  • Кировоградская область — 34;
  • Луганская область — 218;
  • Львовская область — 343;
  • Николаевская область — 392;
  • Одесская область — 690;
  • Полтавская область — 132;
  • Ровенская область — 169;
  • Сумская область — 468;
  • Тернопольская область — 234;
  • Харьковская область — 1 419;
  • Херсонская область — 374;
  • Хмельницкая область — 287;
  • Черкасская область — 230;
  • Черновицкая область — 447;
  • Черниговская область — 202.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 550 089 человек.
  • Умерло –  55 424 человека.
  • Выздоровело – 2 240 388 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 548 873 человека, из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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