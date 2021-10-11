За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 832 человек. Из них 863 ребенка и 78 медработников.
Выздоровели за сутки – 2 053 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 207 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 672 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
- г. Киев — 213;
- Винницкая область — 108;
- Волынская область — 206;
- Днепропетровская область — 765;
- Донецкая область — 469;
- Житомирская область — 510;
- Закарпатская область — 41;
- Запорожская область — 687;
- Ивано-Франковская область — 122;
- Киевская область — 72;
- Кировоградская область — 34;
- Луганская область — 218;
- Львовская область — 343;
- Николаевская область — 392;
- Одесская область — 690;
- Полтавская область — 132;
- Ровенская область — 169;
- Сумская область — 468;
- Тернопольская область — 234;
- Харьковская область — 1 419;
- Херсонская область — 374;
- Хмельницкая область — 287;
- Черкасская область — 230;
- Черновицкая область — 447;
- Черниговская область — 202.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 550 089 человек.
- Умерло – 55 424 человека.
- Выздоровело – 2 240 388 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 548 873 человека, из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.