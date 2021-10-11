За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 8 832 человек. Из них 863 ребенка и 78 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 053 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 207 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 672 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

г. Киев — 213;

Винницкая область — 108;

Волынская область — 206;

Днепропетровская область — 765;

Донецкая область — 469;

Житомирская область — 510;

Закарпатская область — 41;

Запорожская область — 687;

Ивано-Франковская область — 122;

Киевская область — 72;

Кировоградская область — 34;

Луганская область — 218;

Львовская область — 343;

Николаевская область — 392;

Одесская область — 690;

Полтавская область — 132;

Ровенская область — 169;

Сумская область — 468;

Тернопольская область — 234;

Харьковская область — 1 419;

Херсонская область — 374;

Хмельницкая область — 287;

Черкасская область — 230;

Черновицкая область — 447;

Черниговская область — 202.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 550 089 человек.

Умерло – 55 424 человека.

Выздоровело – 2 240 388 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 7 548 873 человека, из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.