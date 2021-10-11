За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 832 осіб. З них 863 дитини і 78 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 053 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 207 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 672 особи.
Коронавірус у регіонах:
За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).
- м. Київ – 213
- Вінницька область – 108;
- Волинська область – 206;
- Дніпропетровська область – 765;
- Донецька область – 469;
- Житомирська область – 510;
- Закарпатська область – 41;
- Запорізька область – 687;
- Івано-Франківська область – 122;
- Київська область – 72;
- Кіровоградська область – 34;
- Луганська область – 218;
- Львівська область – 343;
- Миколаївська область – 392;
- Одеська область – 690;
- Полтавська область – 132;
- Рівненська область – 169;
- Сумська область – 468;
- Тернопільська область – 234;
- Харківська область – 1 419;
- Херсонська область – 374;
- Хмельницька область – 278;
- Черкаська область – 230;
- Чернівецька область – 447;
- Чернігівська область – 202.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 550 089 осіб.
- Померло – 58 700 осіб.
- Видужало – 2 240 388 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.