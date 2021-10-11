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За минулу добу в Україні зафіксовано 8 832 нових випадки Covid-19

11 Жовтня 2021, 08:22 Вікторія Яснопольська
За минулу добу в Україні зафіксовано 8 832 нових випадки Covid-19
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 832 осіб. З них 863 дитини і 78 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 053 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 207 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 672 особи.

Коронавірус у регіонах:

За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

  • м. Київ – 213
  • Вінницька область – 108;
  • Волинська область – 206;
  • Дніпропетровська область – 765;
  • Донецька область – 469;
  • Житомирська область – 510;
  • Закарпатська область – 41;
  • Запорізька область – 687;
  • Івано-Франківська область – 122;
  • Київська область – 72;
  • Кіровоградська область – 34;
  • Луганська область – 218;
  • Львівська область – 343;
  • Миколаївська область – 392;
  • Одеська область – 690;
  • Полтавська область – 132;
  • Рівненська область – 169;
  • Сумська область – 468;
  • Тернопільська область – 234;
  • Харківська область – 1 419;
  • Херсонська область – 374;
  • Хмельницька область – 278;
  • Черкаська область – 230;
  • Чернівецька область – 447;
  • Чернігівська область – 202.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 550 089 осіб.
  • Померло – 58 700 осіб.
  • Видужало – 2 240 388 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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