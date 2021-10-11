За минулу добу Covid-19 підтверджений у 8 832 осіб. З них 863 дитини і 78 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 053 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 207 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 672 особи.

Коронавірус у регіонах:

За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

м. Київ – 213

Вінницька область – 108;

Волинська область – 206;

Дніпропетровська область – 765;

Донецька область – 469;

Житомирська область – 510;

Закарпатська область – 41;

Запорізька область – 687;

Івано-Франківська область – 122;

Київська область – 72;

Кіровоградська область – 34;

Луганська область – 218;

Львівська область – 343;

Миколаївська область – 392;

Одеська область – 690;

Полтавська область – 132;

Рівненська область – 169;

Сумська область – 468;

Тернопільська область – 234;

Харківська область – 1 419;

Херсонська область – 374;

Хмельницька область – 278;

Черкаська область – 230;

Чернівецька область – 447;

Чернігівська область – 202.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 550 089 осіб.

Померло – 58 700 осіб.

Видужало – 2 240 388 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.