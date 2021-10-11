В Україні на сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом припадають на штам Дельта.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань.

– Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень, – зазначив він.

Основні симптоми зараження штамом Дельта: нежить, головний біль, лихоманка, біль у горлі.

Ляшко розповів, що зараз серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста – Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Також за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тис. населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

Міністр додав, що червона зона епідемічної небезпеки загрожує Херсонській області. Адже там високий показник рівня захворюваності та госпіталізацій з коронавірусом.

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні на коронавірус захворіло 8 832 людей. Одужати вдалося 2 672 людям, а померли – 207 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.