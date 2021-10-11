Кількість важких депресивних і тривожних розладів в 2020 році в світі збільшилася більш ніж на чверть. Такі перші оцінки глобального впливу пандемії на психічне здоров’я населення, опубліковані в The Lancet.

У звіті також говориться, що найбільше від пандемічного преса постраждали жінки і молоді люди з країн з високим рівнем інфікування коронавірусною інфекцією. Удар по психіці завдали, в першу чергу, соціальні обмеження, пов’язані попереджувальними заходами в періоди локдаунів.

При цьому, автори статті відзначають, що депресія була досить значущим фактором для мільйонів чоловіків і жінок ще до пандемії, провокуючи такі серйозні ускладнення, як спроби самогубства.

– Ще до пандемії системи охорони психічного здоров’я в більшості країн історично відчували нестачу ресурсів і дезорганізовувалися в наданні послуг, – стверджує провідний автор дослідження з Університету Квінсленда, Австралія, Даміан Сантом.

За його словами, поява додаткового попиту на послуги в області психічного здоров’я через Covid-19 значно ускладнило завдання.

Це дослідження є першим, яке зробило спробу оцінити глобальний вплив пандемії на глибокі депресивні і тривожні розлади, зіставивши їх з такими показниками, як поширеність, вік і стать на території 204 країн.

Зокрема, був проведений системний аналіз даних опитування населення, опублікованих в період з 1 січня 2020 року до 29 січня 2021 року. Більшість опитувань проводилося в Західній Європі.

Метааналіз показує, що в 2020 році в усьому світі спостерігалося б майже 300 млн випадків тривожних розладів, якби не трапився коронавірусу. Пандемія відкоригувала цей очікуваний показник до 374 млн випадків. Майже 52 млн додаткових випадків були у жінок і приблизно 24 млн – у чоловіків.

Обмеження можливості молодих людей вчитися і спілкуватися зі своїми однолітками, в поєднанні з підвищеним ризиком безробіття, призвели до того, що в 2020 році психіка молодих людей постраждала більше в порівнянні зі старшими віковими групами. Додаткова поширеність психічних розладів серед осіб віком 20-24 роки склала понад 10 тис. на кожні 100 тис. населення.

Тому вкрай важливо, щоб політики брали до уваги всі ці факти і вжили всіх можливих заходів щодо зміцнення служб охорони психічного здоров’я своїх громадян.