Згідно з дослідженнями вчених Техаського університету в США, наявність симптомів у вагітних жінок загрожує більш високим ризиком виникнення невідкладних ускладнень у порівнянні з вагітними, які хворіють на коронавірусну інфекцію, але без симптомів.

Крім того, новонародженим, чиї мами хворіли на коронавірус із явною симптоматикою, з більшою ймовірністю будуть потрібні киснева підтримка і госпіталізація у відділення інтенсивної терапії.

– Ми хотіли дати уявлення про досвід однієї установи щодо того, як вірус може вплинути на пологи, а також на стан дитини після народження, – зазначив доктор медичних наук, доцент анестезіології та старший автор Ровнат Бабазаде.

У ході дослідження спостерігалися 100 вагітних жінок, 31 з яких мали симптоми Covid-19, як-от лихоманка, кашель, задишка, м’язові болі, озноб, біль у грудях.

Результати показали, що у майбутніх мам з Сovid-симптомами була вища ймовірність виникнення ускладнень, зокрема положення сідничного передлежання, зниження рухливості плода, занадто малий обсяг навколоплідних вод, уповільнення і зупинка пологів.

Крім того, діти, народжені від матерів із симптомами, з більшою ймовірністю потребували респіраторної підтримки у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених.

Одна дитина з групи матерів із симптомами дала позитивний результат на коронавірус, що вказує на можливу вертикальну передачу інфекції.

На думку дослідників, зниження оксигенації може сприяти тому, що лікарі, побоюючись непередбачуваного характеру вірусу, будуть активно рекомендувати кесарів розтин при пологах із середнім і високим ризиком.

Слід зазначити, що частота кесаревого розтину в жінок із симптомами становить 64,5%, у безсимптомних 62%. Що майже вдвічі вище, ніж нормальна частота розродження в популяції для кесаревого розтину в США – 31,7%.

Covid-19 може мати найсумніші наслідки для всіх без винятку. Але, як показують наукові дослідження, для вагітних жінок ситуація в разі зараження може бути ще гіршою: хвороба значно збільшує вірогідність їхньої госпіталізації, передчасних пологів і навіть летального результату.