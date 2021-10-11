Согласно исследованию ученых Техасского университета в США, наличие симптомов у беременных женщин чревато более высоким риском возникновения неотложных осложнений по сравнению с беременными, которые болеют коронавирусной инфекцией, но без симптомов.

Кроме того, новорожденным, чьи мамы болели коронавирусом с явной симптоматикой, с большей вероятностью потребуется кислородная поддержка и госпитализация в отделение интенсивной терапии.

— Мы хотели дать представление об опыте одного учреждения относительно того, как вирус может повлиять на роды, а также на состояние ребенка после рождения, — отметил доктор медицинских наук, доцент анестезиологии и старший автор Ровнат Бабазаде.

В ходе исследования наблюдались 100 беременных женщин, 31 из которых имела симптомы Covid-19, такие как лихорадка, кашель, одышка, мышечные боли, озноб, боль в груди.

Результаты показали, что у будущих мам с Covid-симптомами была выше вероятность возникновения осложнений, таких как положение ягодичного предлежания, снижение подвижности плода, слишком малый объем околоплодных вод, замедление и остановка родов.

Кроме того, дети, рожденные от матерей с симптомами, с большей вероятностью нуждались в респираторной поддержке в отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Один ребенок из группы матерей с симптомами дал положительный результат на коронавирус, что указывает на возможную вертикальную передачу инфекции.

По мнению исследователей, снижение оксигенации может способствовать тому, что врачи, опасаясь непредсказуемого характера вируса, будут активно рекомендовать кесарево сечение при родах со средним и высоким риском.

Следует отметить, что частота кесарева сечения у женщин с симптомами составляет 64,5%, у бессимптомных 62%. Что почти в два раза выше, чем нормальная частота родоразрешения в популяции для кесарева сечения в США — 31,7%.

Covid-19 может иметь самые печальные последствия для всех без исключения. Но, как показывают научные исследования, для беременных женщин ситуация в случае заражения может быть еще хуже: болезнь значительно увеличивает вероятность их госпитализации, преждевременных родов и даже летального исхода.