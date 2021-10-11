Вчені Університету Торонто в Канаді виявили зв’язок між новими варіантами SARS-CoV-2, особливо Дельта, і підвищеним ризиком важких ускладнень і летального результату в разі захворювання на коронавірусну інфекцію.

В ході дослідження спостерігалися понад 200 тис. випадків коронавірусної інфекції з 7 лютого до 27 червня 2021 року. Вчені порівнювали ризики госпіталізації, надходження до відділень інтенсивної терапії та смерті внаслідок зараження Альфа -, Бета -, Гамма – та Дельта-вірусами.

В результаті було зафіксовано, що більше третини всіх випадків викликані варіантами Альфа, Бета і Гамма, які мають мутації, що збільшують швидкість передачі. У 2,8% випадків зараження штамом Дельта йдеться про підвищену здатність вірусу до реплікації, тобто до розмноження.

Таким чином дослідження показало, що всі варіанти базового коронавірусу підвищують ризик госпіталізації і смерті. Але найвищі ризики продемонстрував Дельта-варіант: збільшення ризику госпіталізації на 235% і ризику смерті на 133% в порівнянні з вихідним варіантом.

Ці ефекти були присутні навіть тоді, коли дослідники скоригували дані з урахуванням таких факторів, як вік, стать, вакцинальний статус і супутні захворювання.

Хороша новина цього дослідження полягає в тому, що вакцинація від Covid-19, як часткова, так і повна, знижує ризик важких захворювань і смерті від усіх варіантів коронавірусу. В ході спостережень з’ясувалося, що під час збільшення кількості вакцинацій кількість госпіталізацій, зокрема й важких, а також летальних випадків зменшувалася.

– Вірус став розумнішим і небезпечнішим, а це означає, що нам теж потрібно бути розумнішими, – зазначив фахівець з інфекційних захворювань професор Вільям Шаффнер.

За його словами, ці результати, отримані в Канаді, тепер доповнюють дані досліджень, проведених в Англії, Шотландії та Сінгапурі, і всі вони показують, що інфекція Дельти викликає більш важке захворювання.

На щастя, сьогодні нам доступні вакцини, які продовжують забезпечувати хороший захист від важких інфекцій Дельти, резюмував учений.

Джерело: Medical News Today