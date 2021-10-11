Ученые Университета Торонто в Канаде обнаружили связь между новыми вариантами SARS -CoV-2, особенно Дельта, и повышенным риском тяжелых осложнений и летального исхода в случае заболевания коронавирусной инфекцией.

В ходе исследования наблюдались более 200 тыс. случаев коронавирусной инфекции с 7 февраля по 27 июня 2021 года. Ученые сравнивали риски госпитализации, поступления в отделения интенсивной терапии и смерти вследствие заражения Альфа-, Бета-, Гамма- и Дельта-вирусами.

В итоге было зафиксировано, что более трети всех случаев вызваны вариантами Альфа, Бета и Гамма, которые имеют мутации, увеличивающие скорость передачи. В 2,8% случаев заражения штаммом Дельта речь идет о повышенной способности вируса к репликации, то есть к размножению.

Таким образом исследование показало, что все варианты базового коронавируса повышают риск госпитализации и смерти. Но самые высокие риски продемонстрировал Дельта-вариант: увеличение риска госпитализации на 235% и риска смерти на 133% по сравнению с исходным вариантом.

Эти эффекты присутствовали даже тогда, когда исследователи скорректировали данные с учетом таких факторов, как возраст, пол, прививочный статус и сопутствующие заболевания.

Хорошая новость этого исследования заключается в том, что вакцинация от Covid-19, как частичная, так и полная, снижает риск тяжелых заболеваний и смерти от всех вариантов коронавируса. В ходе наблюдений выяснилось, что по мере увеличения количества вакцинаций количество госпитализаций, в том числе и тяжелых, а также летальных случаев уменьшалось.

— Вирус стал умнее и опаснее, а это значит, что нам тоже нужно быть умнее, — отметил специалист по инфекционным заболеваниям профессор Уильям Шаффнер.

По его словам, эти результаты, полученные в Канаде, теперь дополняют данные исследований, проведенных в Англии, Шотландии и Сингапуре, и все они показывают, что инфекция Дельты вызывает более тяжелое заболевание.

К счастью, сегодня нам доступны вакцины, которые продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелых инфекций Дельты, резюмировал ученый.

Источник: Medical News Today