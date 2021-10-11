В Україні станом на 11 жовтня помаранчевій зоні епідемічної небезпеки відповідають 16 областей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Туди входять Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У цих регіонах перевищений показник рівня захворюваності на коронавірус. Складна ситуація у Чернівецькій (817), Луганській (802) областях. Норма – 75 на 100 тис. населення.

Крім того, майже у всіх вищеназваних областях перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19. Найгірші показники у Херсонській (94,9) та Харківській (86,3) областях.

Високий показник рівня завантаженості Covid-ліжок киснем в Одеській (66,2%) та Донецькій (73,1) областях.

Водночас інші області перебувають у жовтій зоні карантину. Жоден з регіонів не увійшов до зеленої та червоної зони.

Станом на 11 жовтня в Україні зафіксували 8 832 нових випадки коронавірусу. За добу одужати вдалося 2 053 людям, а померло – 207 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.