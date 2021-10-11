В Украине по состоянию на 11 октября оранжевой зоне эпидемической опасности соответствуют 16 областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Туда входит Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Сложная ситуация в Черновицкой (817), Луганской (802) областях. Норма — 75 на 100 тыс. населения.

Кроме того, почти во всех вышеназванных областях превышен уровень госпитализаций с Covid-19. Наихудшие показатели в Херсонской (94,9) и Харьковской (86,3) областях.

Высокий показатель уровня загруженности Covid-коек кислородом в Одесской (66,2%) и Донецкой (73,1) областях.

В то же время другие области находятся в желтой зоне карантина. Ни один из регионов не вошел в зеленую и красную зону.

По состоянию на 11 октября в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса. За сутки выздороветь удалось 2 053 людям, а умерло — 207 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.