В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фиксируется увеличение суточного прироста больных, из них немало тяжелых. Из-за этого растет нагрузка на больницы. В конце прошлой недели в стране в целом были заняты 54% ​​коек с кислородом.

В ряде регионов этот показатель был выше 60%, среди них — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Сумская и Харьковская области.

В то же время есть регионы, где начали разворачивать больницы второй волны.

Такая ситуация наблюдается в Харькове, отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В то же время эпидситуация продолжает ухудшаться. Согласно статистике коронавируса в Украине, за минувшие сутки вирус подтвердили у 8 832 человек.

За день он унес жизни 207 украинцев, выздороветь удалось 2 053 гражданам.

В последнее время на территории страны чаще болеют дети, суточный прирост среди них — 863 человека.

Специалисты призывают граждан вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечься от тяжелых последствий в случае заболевания. Также надо тщательно соблюдать карантин.