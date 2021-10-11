В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фіксується збільшення добового приросту хворих, з них немало важких. Через це зростає навантаження на лікарні. Наприкінці минулого тижня у країні загалом було зайнято 54% ліжок з киснем.

У низці регіонів цей показник був вище 60%, серед них – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська та Харківська області.

Водночас є регіони, де почали розгортати лікарні другої хвилі.

Така ситуація спостерігається у Харкові, зазначив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Водночас епідситуація продовжує погіршуватися. Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу вірус підтвердили у 8 832 осіб.

За день він забрав життя 207 українців, одужати вдалося 2 053 громадянам.

Останнім часом на території країни частіше хворіють діти, добовий приріст серед них – 863 особи.

Фахівці закликають громадян вакцинуватися від коронавірусу, щоб вберегтися від важких наслідків у разі захворювання. Також треба ретельно дотримуватися карантинних обмежень.