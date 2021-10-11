Група американських дослідників, що володіють досвідом в області вакцинації і математичного моделювання інфекційних захворювань, дійшла висновку, що стримування торішнього сезону грипу Сovid-обмеженнями, може привести до сплеску інфекції в нинішньому сезоні.

Твіндемія – це вкрай небезпечне поєднання інфекційних захворювань. Прецедентів цього епідемічного явища світ ще не знав.

Обмеження поїздок, носіння масок, соціальне дистанціювання, закриття шкіл… Все це призвело до того, що смертність дітей від грипу знизилася з майже 200 випадків у сезоні 2019-2020 років до одного в сезоні 2020-2021 років.

Здавалося б, приборкання грипу – це добре. Але … Школи знову відкрилися, соціальне дистанціювання, масковий режим та інші заходи знизилися. Що це може означати?

Справа в тому, що імунітет до грипу залежить від безлічі факторів. Грип викликається декількома штамами РНК-вірусу, які щорічно мутують з різною швидкістю. Що, по суті, мало чим відрізняється від мутацій, що відбуваються в SARS-CoV-2, вірусі, що викликає Covid-19.

Рівень імунітету людини до штаму грипу цього року залежить від декількох змінних. У тому числі від того, наскільки нинішній штам грипу схожий на той, з яким дитина вперше зіткнулася, чи схожі циркулюючі штами на раніше випробувані.

Є також змінні, пов’язані з вакцинацією. Імунітет населення від вакцинації залежить від частки людей, яким зроблена вакцина проти грипу в певну пору року, і від того, наскільки ефективна підібрана вакцина проти циркулюючих штамів грипу.

Враховуючи обмежене поширення грипу серед населення США в минулому році, дослідження показують, що в цьому сезоні в США може статися велика епідемія грипу. У поєднанні з існуючою загрозою високоінфекційного Дельта-варіанту це може призвести до небезпечного поєднання інфекційних захворювань або твіндемії.

Історичних прикладів такого типу подвійних і одночасних епідемій немає. В результаті традиційні епідеміологічні та статистичні методи не підходять для прогнозування того, що може статися в цьому сезоні.

Ця перспектива, в поєднанні з триваючою боротьбою з Covid-19, підвищує ймовірність того, що подвійна пандемія накриє з головою систему охорони здоров’я, оскільки лікарні та відділення інтенсивної терапії в деяких частинах країни переповнені тяжкохворими пацієнтами з Covid–19.

Наше дослідження також показало, що маленькі діти можуть наражатися на особливий ризик, оскільки вони менш постраждали від попередніх сезонів грипу і, отже, ще не виробили широкий імунітет у порівнянні з дорослими.

Крім цього, дитячий грип, в свою чергу, є важливою рушійною силою грипу у літніх людей, оскільки діти передають його бабусям і дідусям та іншим віковим родичам.

Всі ці дані говорять про те, що вакцинація проти грипу надзвичайно важлива особливо в цьому році. Оскільки нам життєво необхідно запобігти різке збільшення числа випадків грипу і не допустити епідемічного колапсу систем охорони здоров’я.

А між тим, кількість важких депресивних і тривожних розладів в 2020 році в світі збільшилася більш ніж на чверть. Такі перші оцінки глобального впливу пандемії на психічне здоров’я населення, опубліковані в The Lancet.