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Обязательная вакцинация от коронавируса. Минздрав расширит перечень профессий

13 октября 2021, 17:32 Людмила Грубнік
вакцинація
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины дополнит перечень профессий, представители которых должны обязательно сделать прививки от коронавируса.

По информации профильного ведомства, речь идет о сотрудниках сферы управления центральных органов исполнительной власти, а также учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги.

Прививки от коронавируса должны сделать такие категории работников:

  • предприятий и организаций сферы управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги;
  • заведений защиты прав детей;
  • реабилитационных учреждений;
  • всех заведений, находящихся в Перечне объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
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В то же время сделать укол от коронавируса должны также сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Кроме того, обязательной иммунизация в стране является для педагогов — работников заведений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

В общем вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все взрослые от 18 лет.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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