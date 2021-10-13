Министерство здравоохранения Украины дополнит перечень профессий, представители которых должны обязательно сделать прививки от коронавируса.
По информации профильного ведомства, речь идет о сотрудниках сферы управления центральных органов исполнительной власти, а также учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги.
Прививки от коронавируса должны сделать такие категории работников:
- предприятий и организаций сферы управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги;
- заведений защиты прав детей;
- реабилитационных учреждений;
- всех заведений, находящихся в Перечне объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
В то же время сделать укол от коронавируса должны также сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Кроме того, обязательной иммунизация в стране является для педагогов — работников заведений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.
В общем вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все взрослые от 18 лет.