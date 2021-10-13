Министерство здравоохранения Украины дополнит перечень профессий, представители которых должны обязательно сделать прививки от коронавируса.

По информации профильного ведомства, речь идет о сотрудниках сферы управления центральных органов исполнительной власти, а также учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги.

Прививки от коронавируса должны сделать такие категории работников:

предприятий и организаций сферы управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги;

заведений защиты прав детей;

реабилитационных учреждений;

всех заведений, находящихся в Перечне объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В то же время сделать укол от коронавируса должны также сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Кроме того, обязательной иммунизация в стране является для педагогов — работников заведений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

В общем вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все взрослые от 18 лет.