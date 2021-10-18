В Україні станом на 18 жовтня підтвердили 2 644 694 випадки коронавірусу, а за добу – 9 524. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 3 127 людей.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 60 810 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 177 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 329 418 українцям, за добу – 3 421 людині.

Загалом в Україні провели 13 581 768 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 23 992.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях.

м. Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 110 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 782 випадки;

Донецька область – 537 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 542 випадки;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 195 випадків;

Кіровоградська область – 71 випадок;

Луганська область – 194 випадки;

Львівська область – 546 випадків;

Миколаївська область – 178 випадків;

Одеська область – 1 367 випадків;

Полтавська область – 81 випадок;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 488 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 823 випадки;

Херсонська область – 469 випадків;

Хмельницька область – 251 випадок;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 391 випадок;

Чернігівська область – 126 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 17 жовтня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 55 897 людей. Одну дозу зробили 33 680 людей, повністю імунізовані – 22 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 жовтня, в Україні зафіксували 11 288 випадків Covid-19. Одужали вдалося 4 747 пацієнтам, а померли – 219 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.