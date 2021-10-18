В Україні станом на 18 жовтня підтвердили 2 644 694 випадки коронавірусу, а за добу – 9 524. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівники.
До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 3 127 людей.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 60 810 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 177 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 329 418 українцям, за добу – 3 421 людині.
Загалом в Україні провели 13 581 768 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 23 992.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях.
- м. Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 110 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 782 випадки;
- Донецька область – 537 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 542 випадки;
- Івано-Франківська область – 184 випадки;
- Київська область – 195 випадків;
- Кіровоградська область – 71 випадок;
- Луганська область – 194 випадки;
- Львівська область – 546 випадків;
- Миколаївська область – 178 випадків;
- Одеська область – 1 367 випадків;
- Полтавська область – 81 випадок;
- Рівненська область – 169 випадків;
- Сумська область – 488 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 823 випадки;
- Херсонська область – 469 випадків;
- Хмельницька область – 251 випадок;
- Черкаська область – 283 випадки;
- Чернівецька область – 391 випадок;
- Чернігівська область – 126 випадків.
Вакцинація в Україні
За добу, 17 жовтня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 55 897 людей. Одну дозу зробили 33 680 людей, повністю імунізовані – 22 217 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 жовтня, в Україні зафіксували 11 288 випадків Covid-19. Одужали вдалося 4 747 пацієнтам, а померли – 219 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.