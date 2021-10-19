В Україні станом на 19 жовтня підтвердили 2 660 273 випадки коронавірусу, а за добу – 15 579. Серед них – 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 2 852 людини.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 348 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 538 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 337 194 українцям, за добу – 7 776 людям.

Загалом в Україні провели 13 642 447 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 60 679.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

м. Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадки;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Вакцинація від коронавірусу

За минулу добу, 18 жовтня, в Україні від коронавірусу вакцинували 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 випадки Covid-19. Одужати вдалося 3 421 пацієнту, а померли – 177 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.