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Значне зростання: в Україні за добу зафіксували 15 579 нових випадків Covid-19

19 Жовтня 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
Значне зростання: в Україні за добу зафіксували 15 579 нових випадків Covid-19
Джерело: Pexels

В Україні станом на 19 жовтня підтвердили 2 660 273 випадки коронавірусу, а за добу – 15 579. Серед них – 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 2 852 людини.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 348  пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 538 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося  2 337 194 українцям, за добу – 7 776 людям.

Загалом в Україні провели 13 642 447 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 60 679.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

  • м. Київ – 837 випадків;
  • Вінницька область – 261 випадок;
  • Волинська область – 435 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1203 випадки;
  • Донецька область – 899 випадків;
  • Житомирська область – 202 випадки;
  • Закарпатська область – 184 випадки;
  • Запорізька область – 1019 випадків;
  • Івано-Франківська область – 213 випадки;
  • Київська область – 565 випадків;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 611 випадків;
  • Львівська область – 959 випадків;
  • Миколаївська область – 302 випадки;
  • Одеська область – 1418 випадків;
  • Полтавська область – 593 випадки;
  • Рівненська область – 593 випадки;
  • Сумська область – 700 випадків;
  • Тернопільська область – 437 випадків;
  • Харківська область – 1412 випадків;
  • Херсонська область – 880 випадків;
  • Хмельницька область – 301 випадок;
  • Черкаська область – 676 випадків;
  • Чернівецька область – 595 випадків;
  • Чернігівська область – 237 випадків.

Вакцинація від коронавірусу

За минулу добу, 18 жовтня, в Україні від коронавірусу вакцинували 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 випадки Covid-19. Одужати вдалося 3 421 пацієнту, а померли – 177 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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