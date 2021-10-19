В Україні станом на 19 жовтня підтвердили 2 660 273 випадки коронавірусу, а за добу – 15 579. Серед них – 1 309 дітей та 282 медпрацівники.
До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 2 852 людини.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 348 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 538 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 337 194 українцям, за добу – 7 776 людям.
Загалом в Україні провели 13 642 447 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 60 679.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
- м. Київ – 837 випадків;
- Вінницька область – 261 випадок;
- Волинська область – 435 випадків;
- Дніпропетровська область – 1203 випадки;
- Донецька область – 899 випадків;
- Житомирська область – 202 випадки;
- Закарпатська область – 184 випадки;
- Запорізька область – 1019 випадків;
- Івано-Франківська область – 213 випадки;
- Київська область – 565 випадків;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 611 випадків;
- Львівська область – 959 випадків;
- Миколаївська область – 302 випадки;
- Одеська область – 1418 випадків;
- Полтавська область – 593 випадки;
- Рівненська область – 593 випадки;
- Сумська область – 700 випадків;
- Тернопільська область – 437 випадків;
- Харківська область – 1412 випадків;
- Херсонська область – 880 випадків;
- Хмельницька область – 301 випадок;
- Черкаська область – 676 випадків;
- Чернівецька область – 595 випадків;
- Чернігівська область – 237 випадків.
Вакцинація від коронавірусу
За минулу добу, 18 жовтня, в Україні від коронавірусу вакцинували 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 випадки Covid-19. Одужати вдалося 3 421 пацієнту, а померли – 177 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.