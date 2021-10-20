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В Україні за добу підтвердили 18 912 нових випадки Covid-19

20 Жовтня 2021, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус, грип,
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 20 жовтня підтвердили 2 679 185 випадків коронавірусу, а за добу – 18 912. Серед них – 1 447 дітей та 435 медпрацівників.

Госпіталізували з діагнозом Covid-19 за останні 24 години 5 468 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 843 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 495 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 344 799 українцям, за добу – 7 605 людям.

Загалом в Україні здійснили  13 709 705 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 67 258.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.

  • м. Київ – 1023 випадки;
  • Вінницька область – 444 випадки;
  • Волинська область – 496 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1253 випадки;
  • Донецька область – 1040 випадків;
  • Житомирська область – 640 випадків;
  • Закарпатська область – 239 випадків;
  • Запорізька область – 1225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 446 випадків;
  • Київська область – 562 випадки;
  • Кіровоградська область – 112 випадків;
  • Луганська область – 742 випадки;
  • Львівська область – 943 випадки;
  • Миколаївська область – 437 випадків;
  • Одеська область – 1606 випадків;
  • Полтавська область – 935 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 912 випадків;
  • Тернопільська область – 588 випадків;
  • Харківська область – 1242 випадки;
  • Херсонська область – 947 випадків;
  • Хмельницька область – 954 випадки;
  • Черкаська область – 544 випадки;
  • Чернівецька область – 622 випадки;
  • Чернігівська область – 178 випадків.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 226 587 людей. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 19 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків Covid-19. Одужати вдалося 7 776 пацієнтам, а померли – 538 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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