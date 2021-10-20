В Україні станом на 20 жовтня підтвердили 2 679 185 випадків коронавірусу, а за добу – 18 912. Серед них – 1 447 дітей та 435 медпрацівників.
Госпіталізували з діагнозом Covid-19 за останні 24 години 5 468 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 843 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 495 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 344 799 українцям, за добу – 7 605 людям.
Загалом в Україні здійснили 13 709 705 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 67 258.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.
- м. Київ – 1023 випадки;
- Вінницька область – 444 випадки;
- Волинська область – 496 випадків;
- Дніпропетровська область – 1253 випадки;
- Донецька область – 1040 випадків;
- Житомирська область – 640 випадків;
- Закарпатська область – 239 випадків;
- Запорізька область – 1225 випадків;
- Івано-Франківська область – 446 випадків;
- Київська область – 562 випадки;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 742 випадки;
- Львівська область – 943 випадки;
- Миколаївська область – 437 випадків;
- Одеська область – 1606 випадків;
- Полтавська область – 935 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 912 випадків;
- Тернопільська область – 588 випадків;
- Харківська область – 1242 випадки;
- Херсонська область – 947 випадків;
- Хмельницька область – 954 випадки;
- Черкаська область – 544 випадки;
- Чернівецька область – 622 випадки;
- Чернігівська область – 178 випадків.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 19 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 226 587 людей. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 19 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків Covid-19. Одужати вдалося 7 776 пацієнтам, а померли – 538 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.