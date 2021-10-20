В Україні станом на 20 жовтня підтвердили 2 679 185 випадків коронавірусу, а за добу – 18 912. Серед них – 1 447 дітей та 435 медпрацівників.

Госпіталізували з діагнозом Covid-19 за останні 24 години 5 468 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 61 843 пацієнтів. Від ускладнень за останній день постраждали 495 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 344 799 українцям, за добу – 7 605 людям.

Загалом в Україні здійснили 13 709 705 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 67 258.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.

м. Київ – 1023 випадки;

Вінницька область – 444 випадки;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 1253 випадки;

Донецька область – 1040 випадків;

Житомирська область – 640 випадків;

Закарпатська область – 239 випадків;

Запорізька область – 1225 випадків;

Івано-Франківська область – 446 випадків;

Київська область – 562 випадки;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 742 випадки;

Львівська область – 943 випадки;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 1606 випадків;

Полтавська область – 935 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 912 випадків;

Тернопільська область – 588 випадків;

Харківська область – 1242 випадки;

Херсонська область – 947 випадків;

Хмельницька область – 954 випадки;

Черкаська область – 544 випадки;

Чернівецька область – 622 випадки;

Чернігівська область – 178 випадків.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 226 587 людей. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 19 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків Covid-19. Одужати вдалося 7 776 пацієнтам, а померли – 538 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.