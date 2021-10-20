Ізраїльські фахівці виявили випадок зараження різновидом штаму коронавірусу Дельта AY4.2 на території країни.

Поки що йдеться лише про одного хворого.

Захворів 11-річний хлопчик. Він повернувся до країни з Молдови. Тестування в аеропорту підтвердило інфікування.

Наявність мутації визначили шляхом секвенування геному вірусу.

Представники МОЗ Ізраїлю та науковці планують зібратися та обговорити заходи, які б допомогли запобігти поширенню різновиду у країні.

Мутація AY4.2 – субваріант індійського штаму коронавірусу Дельта. Вперше його виявили у липні на території Великої Британії. З того часу він повільно поширювався у країні.

Випадки інфікування були зафіксовані також у Австралії, Росії.

Поки що науковці не заявляють про здатність мутації швидше поширюватися та провокувати складніший перебіг хвороби. Проте його властивості ще вивчаються. Потенційно він може бути небезпечнішим за штам Дельта, який призвів до значного погіршення епідcитуації у низці країн.

Джерело: The Times of Israel