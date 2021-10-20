Израильские специалисты выявили случай заражения разновидностью штамма коронавируса Дельта AY4.2 на территории страны.

Пока речь идет только об одном больном.

Заболел 11-летний мальчик. Он вернулся в страну из Молдовы. Тестирование в аэропорту подтвердило инфицирование.

Наличие мутации определили путем секвенирования генома вируса.

Представители Минздрава Израиля и ученые планируют собраться и обсудить меры, которые бы помогли предотвратить распространение вида в стране.

Мутация AY4.2 — субвариант индийского штамма коронавируса Дельта. Впервые его выявили в июле на территории Великобритании. С тех пор он медленно распространялся по стране.

Случаи инфицирования были зафиксированы также в Австралии, России.

Пока ученые не заявляют о возможности мутации быстрее распространяться и провоцировать более сложное течение болезни. Однако ее свойства еще изучаются. Потенциально она может быть опаснее штамма Дельта, который привел к значительному ухудшению эпидситуации в ряде стран.

Источник: The Times of Israel