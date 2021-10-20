Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Заболел 11-летний мальчик: в Израиле выявили новую мутацию Covid-штамма Дельта

20 октября 2021, 12:57 Людмила Грубнік
Заболел 11-летний мальчик: в Израиле выявили новую мутацию Covid-штамма Дельта
Источник: Depositphotos

Израильские специалисты выявили случай заражения разновидностью штамма коронавируса Дельта AY4.2 на территории страны.

Пока речь идет только об одном больном.

Заболел 11-летний мальчик. Он вернулся в страну из Молдовы. Тестирование в аэропорту подтвердило инфицирование.

Наличие мутации определили путем секвенирования генома вируса.

Представители Минздрава Израиля и ученые планируют собраться и обсудить меры, которые бы помогли предотвратить распространение вида в стране.

Мутация AY4.2 — субвариант индийского штамма коронавируса Дельта. Впервые его выявили в июле на территории Великобритании. С тех пор он медленно распространялся по стране.

Читайте также:
коронавірус, грип,В Украине за сутки подтвердили 18 912 новых случаев Covid-19

Случаи инфицирования были зафиксированы также в Австралии, России.

Пока ученые не заявляют о возможности мутации быстрее распространяться и провоцировать более сложное течение болезни. Однако ее свойства еще изучаются. Потенциально она может быть опаснее штамма Дельта, который привел к значительному ухудшению эпидситуации в ряде стран.

Источник: The Times of Israel

Теги
Ізраїль , Індійський штам коронавірусу Дельта , Коронавірус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка