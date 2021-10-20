Учитывая стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией, правительство Украины всерьез задумалось над вопросом о начале вакцинации детей от смертельно опасного вируса. В частности, речь идет о подростках в возрасте от 14 лет.

Об этом в комментарии одному из украинских интернет-изданий сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Уже на этой неделе Министерство здравоохранения может принять решение об иммунизации против Covid-19 детей, начиная с 14 лет, — информировал народный депутат.

По его словам, нынешняя волна коронавирусной инфекции, которую переживает Украина, страшна прежде всего тем, что болеет очень много детей. В общей картине эпидемии их — 15-20%.

Причем уже не редкость тяжелые случаи детских осложнений, когда детей кладут в реанимации, подключают к аппаратам ИВЛ.

Именно поэтому их нужно тоже вакцинировать, отметил Михаил Радуцкий. И добавил, что в этом контексте Украина следует официальным рекомендациям ВОЗ, то есть речь о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не идет.

Напомним, что в начале лета ЕС дал добро на иммунизацию против Covid-19 подростков от 12 лет. В данном случае – вакциной Pfizer.