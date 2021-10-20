Враховуючи стрімке зростання захворювань на коронавірусну інфекцію, уряд України всерйоз задумався над питанням про початок вакцинації дітей проти смертельно небезпечного вірусу. Зокрема, йдеться про підлітків віком від 14 років.

Про це в коментарі одному з українських інтернет-видань повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Уже цього тижня Міністерство охорони здоров’я може ухвалити рішення про імунізацію проти 19 дітей, починаючи з 14 років, – інформував народний депутат.

За його словами, нинішня хвиля коронавірусної інфекції, яку переживає Україна, страшна насамперед тим, що хворіє дуже багато дітей. У загальній картині епідемії їх – 15-20%.

Причому вже не рідкість важкі випадки дитячих ускладнень, коли дітей кладуть у реанімації, підключають до апаратів ШВЛ.

Саме тому їх потрібно теж вакцинувати, зазначив Михайло Радуцький. І додав, що в цьому контексті Україна дотримується офіційних рекомендацій ВООЗ, тобто про вакцинацію дітей від 5 до 12 років поки що не йдеться.

Нагадаємо, що на початку літа ЄС дав добро на імунізацію проти Covid-19 підлітків від 12 років. В цьому випадку – вакциною Pfizer.