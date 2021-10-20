Стрімко зростаюча смертність від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, стала предметом уваги американських ЗМІ. Про це, зокрема, повідомила авторитетна The New York Times, яка охарактеризувала Україну, як країну з найнижчим рівнем вакцинації в Європі. І це на тлі того, що за минулу добу від Covid-1 померло 538 українців. Це була найбільша кількість загиблих за день від початку пандемії.

Далі видання пише про дві базові проблеми, які є принциповою перешкодою для ефективного подолання смертоносної коронавірусної атаки.

Йдеться про тотальний скептицизм щодо вакцин від Covid-19 і афери з підробленими Сovid-сертифікатами, які українці намагаються використовувати, щоб обійти карантинні обмеження. Зокрема, нову вимогу про пред’явлення сертифіката або негативного ПЛР-тесту при посадці в потяг, яка набуде чинності з 21 жовтня.

Проблема фальшивих сертифікатів настільки масштабна, що її підняв Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з членами уряду та представниками правоохоронних органів, яка відбулася на початку цього тижня.

Раніше вже повідомлялося, що співробітники поліції підозрюють як мінімум 15 українських лікарень у видачі підроблених Сovid-сертифікатів в обмін на грошову винагороду. Про це заявляла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Також стало відомо про випадки внесення фальшивих документів про вакцинацію в державну онлайн-базу, що призвело до спотворення реальної статистики про щеплених проти коронавірусу громадян України, яка і без того досить скептична: лише 15% від 44 млн населення.

Наразі наша система охорони здоров’я країни відчуває серйозний стрес. Лікарні заповнені на 65%. У деяких регіонах вже немає вільних ліжок для важких Сovid-пацієнтів. Практично скрізь катастрофічно не вистачає медичного персоналу.

Нагадаємо, що, згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні зафіксовано майже 19 тис. нових випадків-19, з них близько 1,5 тис. – діти.