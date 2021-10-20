В Україні з 21 жовтня почнуть діяти нові правила міжрегіональних перевезень, які було впроваджено у зв’язку зі стрімким поширенням Covid-19.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вони передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають Covid-сертифікат або довідку про вакцинацію.

Сертифікат можуть видати на підставі одужання від Covid-19. Він передбачений у застосунку Дія, але зараз перебуває на етапі тестування. Цей документ діятиме протягом 180 днів. Поки що в Україні отримати паперову версію довідки про одужання не можна.

Тому люди, які перехворіли на коронавірус, можуть показати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на Covid-19.

У МОЗ також зазначили, що нині не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації від коронавірусу.

– Людей, які справді мають абсолютні протипоказання до щеплення, в Україні менше ніж 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини, – зазначили у міністерстві.

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипоказання до вакцинації.

Люди, які не можуть вакцинуватися, щоб отримати Covid-сертифікат, можуть також отримати негативний ПЛР-тест або експрес-тест та використати його у поїздках між регіонами.

Із 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем будуть дозволені за умови наявності в усіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного з документів: сертифіката про повну або часткову вакцинацію від Covid-19, міжнародного, внутрішнього сертифіката вакцинації від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту на Covid-19, який діє 72 години.

Детальніше про нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину – читайте на Фактах ICTV.