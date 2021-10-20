В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила межрегиональных перевозок, которые были внедрены в связи со стремительным распространением Covid-19.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что они предусматривают возможность поездки между регионами только для людей, имеющих Covid-сертификат или справку о вакцинации.

Сертификат могут выдать на основании выздоровления от Covid-19. Он предусмотрен в приложении Дія, но сейчас находится на этапе тестирования. Этот документ будет действовать в течение 180 дней. Пока в Украине нельзя получить бумажную версию справки о выздоровлении.

Поэтому люди, которые переболели коронавирусом, могут показать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

— Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине, менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, — отметили в министерстве.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.

Люди, которые не могут вакцинироваться, чтобы получить Covid-сертификат, могут также получить отрицательные ПЦР-тест или экспресс-тест и использовать его в поездках между регионами.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов: сертификат о полной или частичной вакцинации от Covid-19, международный, внутренний сертификат вакцинации от коронавируса, негативный ПЦР-тест на Covid-19, который действует 72 часа.

Подробнее о новых правилах пассажирских перевозок на время действия карантина — читайте на Фактах ICTV.