В красную зону карантина рискуют попасть еще пять регионов Украины. Среди них Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозируемо ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области в красный уровень эпидопасности с 15 октября. Мы видим, что в этой области ситуация сейчас хуже всего, — добавил он.

Игорь Кузин объяснил: пока ситуацию удается контролировать за счет развертывания дополнительных коек, ресурсов системы здравоохранения и за счет того, что включаются новые механизмы по тестированию. Но она все равно постепенно ухудшается.

С 15 октября Херсонская область переходит в красную зону эпидопасности. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать только при условии, если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы от Covid-19.

Учебные заведения смогут работать оффлайн, если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Источник: Украинское радио