До червоної зони карантину ризикують потрапити ще п’ять регіонів України. Серед них Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Маємо констатувати, що епідемічна ситуація прогнозовано погіршується. Ми вже маємо рішення про переведення Херсонської області до червоного рівня епіднебезпеки з 15 жовтня. Ми бачимо, що в цій області ситуація зараз найгірша, – додав він.

Ігор Кузін пояснив: поки що ситуацію вдається контролювати за рахунок розгортання додаткових ліжок, ресурсів системи охорони здоров’я і за рахунок того, що включаються нові механізми щодо тестування. Але вона все одно поступово погіршується.

З 15 жовтня Херсонська область переходить до червоної зони епіднебезпеки. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати тільки за умови, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані від Covid-19.

Навчальні заклади зможуть працювати офлайн, якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Джерело: Українське радіо