Стремительно растущая смертность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стала предметом внимания американских СМИ. Об этом, в частности, сообщила авторитетная The New York Times, которая охарактеризовала Украину, как страну с самым низким уровнем вакцинации в Европе. И это на фоне того, что за минувшие сутки от Covid-19 умерло 538 украинцев. Это было самое большое количество погибших за день с начала пандемии.

Далее издание пишет о двух базовых проблемах, которые являются принципиальным препятствием для эффективного преодоления смертоносной коронавирусной атаки.

Речь идет о тотальном скептицизме в отношении вакцин от Covid-19 и аферах с поддельными Covid-сертификатами, которые украинцы пытаются использовать, чтобы обойти карантинные ограничения. В частности, новое требование о предъявлении сертификата или отрицательного ПЦР-теста при посадке в поезд, которое вступит в силу с 21 октября.

Проблема фальшивых сертификатов настолько масштабна, что ее поднял Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами правительства и представителями правоохранительных органов, которая состоялась в начале этой недели.

Ранее уже сообщалось, что сотрудники полиции подозревают как минимум 15 украинских больниц в выдаче поддельных Covid-сертификатов в обмен на денежное вознаграждение. Об этом заявляла заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Также стало известно о случаях внесения фальшивых документов о вакцинации в государственную онлайн-базу, что привело к искажению реальной статистики о привитых против коронавируса гражданах Украины, которая и без того довольно скептична: всего 15% от 44 млн населения.

В настоящее время наша система здравоохранения страны испытывает серьезный стресс. Больницы заполнены на 65%. В некоторых регионах уже нет свободных коек для тяжелых Covid-пациентов. Практически везде катастрофически не хватает медицинского персонала.

Напомним, что, согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 19 тыс. новых случаев Covid-19, из них около 1,5 тыс. – дети.