Украина заняла четвертое место в мире и третье в Европе по количеству новых смертей от коронавируса, за сутки 18 октября 2021 года в стране зафиксировали 538 летальных случаев.

Более негативная динамика наблюдалась в тот день в США (+1 563 случая), России (+1 015 случаев) и Румынии (+561 случай).

Сложная ситуация со смертностью от коронавируса также в Бразилии, Великобритании, Турции, на Филиппинах, в Индии и Иране.

В то же время общая обстановка в стране не улучшается: за сутки 19 октября во стране 495 человек умерли от осложнений, спровоцированных вирусом.

Всего за время пандемии вирус унес жизни 61 843 граждан.

С середины сентября в Украине начала ухудшаться ситуация с коронавирусом. По обновленным данным Минздрава, за последние сутки выявили 18 912 случаев болезни, среди них — 1 447 детей и 435 медработников.

За время распространения коронавируса в Украине в целом подтвердили 2 679 185 случаев инфицирования.

Специалисты призывают украинцев тщательно соблюдать карантин и активно вакцинироваться, иначе вирус не получится остановить.

Источник: Worldometers