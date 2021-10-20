Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Видео Новости

Четвертая в мире и третья в Европе: Украина бьет рекорды по количеству Covid-смертей

20 октября 2021, 10:16 Людмила Грубнік
кислород
Источник: Depositphotos

Украина заняла четвертое место в мире и третье в Европе по количеству новых смертей от коронавируса, за сутки 18 октября 2021 года в стране зафиксировали 538 летальных случаев.

Более негативная динамика наблюдалась в тот день в США (+1 563 случая), России (+1 015 случаев) и Румынии (+561 случай).

Сложная ситуация со смертностью от коронавируса также в Бразилии, Великобритании, Турции, на Филиппинах, в Индии и Иране.

В то же время общая обстановка в стране не улучшается: за сутки 19 октября во стране 495 человек умерли от осложнений, спровоцированных вирусом.

Всего за время пандемии вирус унес жизни 61 843 граждан.

С середины сентября в Украине начала ухудшаться ситуация с коронавирусом. По обновленным данным Минздрава, за последние сутки выявили 18 912 случаев болезни, среди них — 1 447 детей и 435 медработников.

Читайте также:
коронавірус, грип,В Украине за сутки подтвердили 18 912 новых случаев Covid-19

За время распространения коронавируса в Украине в целом подтвердили 2 679 185 случаев инфицирования.

Специалисты призывают украинцев тщательно соблюдать карантин и активно вакцинироваться, иначе вирус не получится остановить.

Источник: Worldometers

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка