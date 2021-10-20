Україна посіла четверте місце у світі та третє у Європі за кількістю нових смертей від коронавірусу, за добу 18 жовтня 2021 року у країні зафіксували 538 летальних випадків.

Більш негативна динаміка спостерігалася у той день у США (+1 563 випадки), Росії (+1 015 випадків) та Румунії (+561 випадок).

Складна ситуація зі смертністю від коронавірусу також у Бразилії, Великій Британії, Туреччині, на Філіппінах, в Індії та Ірані.

Водночас загальний стан у країні не поліпшується: за добу 19 жовтня у країні 495 людей померли від ускладнень, спровокованих вірусом.

Загалом за час пандемії вірус забрав життя 61 843 громадян.

З середини вересня в Україні почала погіршуватися ситуація з коронавірусом. За оновленими даними МОЗ, протягом останньої доби виявили 18 912 випадків хвороби, серед них – 1 447 дітей та 435 медпрацівників.

За час поширення коронавірусу в Україні загалом підтвердили 2 679 185 випадків інфікування.

Фахівці закликають українців ретельніше дотримуватися карантинних обмежень та активніше вакцинуватися, інакше вірус не вийде зупинити.

Джерело: Worldometers