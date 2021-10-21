Спільне, безпрецедентно масштабне дослідження, проведене командою ізраїльських і англійських вчених, довело високу, понад 90%, ефективність Сovid-вакцини щодо підлітків від 12 років.

Дослідження проводилося з 8 червня по 14 вересня 2021 року. Воно збіглося з четвертою хвилею Covid-19 в Ізраїлі, під час якої Дельта-варіант був домінуючим.

Вчені проаналізували порівняльні дані майже 95 тис. повністю вакцинованих підлітків від 12 до 18 років з такою ж кількістю дітей того ж віку на основі великого набору демографічних, географічних показників і пов’язаних зі станом здоров’я ризиків тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.

Результати переконливо показали, що у повністю вакцинованих підлітків у період з сьомого по 21 день після другої дози ризик симптоматичного Covid-19 знизився на 93% порівняно з нещепленими. А ризик документально підтвердженої інфекції знизився на 90%.

У період, що безпосередньо передує введенню другої дози (14-20 дні після першої дози), ефективність вакцини була нижчою, але все-таки суттєвою – ризик симптоматичного Covid-19 знизився на 57% у вакцинованих, а ризик документально підтвердженого зараження на 59%.

Даних для оцінки зниження частоти важких захворювань, госпіталізацій і смертності було недостатньо для формулювання висновків, оскільки такі результати серед підлітків вкрай рідкісні.

– На сьогодні однією з основних причин нерішучості щодо щеплень є відсутність інформації про ефективність вакцини, – говорить один з авторів дослідження, директор науково-дослідного інституту Клаліт, професор Ран Балисер.

На його думку, це ретельне епідеміологічне дослідження надає надійну інформацію про ефективність вакцини, яка, сподіваються вчені, буде корисна тим, хто ще не прийняв рішення про вакцинацію.

Відзначимо, що дослідження проходило з використанням Сovid-вакцини Pfizer/BioNTech.

Враховуючи стрімке зростання захворювань на коронавірусну інфекцію, уряд України також всерйоз задумався над питанням про початок вакцинації дітей проти смертельно небезпечного вірусу. Зокрема, йдеться про підлітків віком від 14 років.

Про це в коментарі одному з українських інтернет-видань повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.