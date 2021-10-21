Україна увійшла до трійки лідерів за добовою смертністю від коронавірусу у світі. Станом на 19 жовтня від ускладнень, які викликав Covid-19, у країні померло 495 людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometerds. Найбільше летальних випадків від Covid-19 у світі підтвердили у США (2 005) та Росії (1 028).

Складна ситуація зі смертністю від коронавірусу у Мексиці, Румунії, Бразилії, Туреччині та Великій Британії.

Також Україна з 18 тис. випадками увійшла до п’ятірки країн у світі, де підтвердили найбільше хворих на коронавірус. Лідерами з добовою захворюваністю є США (понад 80 тис.), Велика Британія (понад 49 тис.), Росія (понад 34 тис.) та Туреччина (понад 29 тис.).

Загалом у світі станом на 19 жовтня офіційно зареєстрували понад 454 тис. випадків Covid-19. За весь час пандемії померло 4,9 млн людей, а за добу – понад 7 тис.

Активно хворіють на коронавірус у світі 17 млн людей, з них 77 тис. перебувають у важкому та критичному стані.

Станом на 21 жовтня в Україні погіршилася ситуація із захворюваністю. Так, за добу зафіксували 22 415 нових випадків Covid-19, а померли 546 хворих.

До червоної зони карантину вже увійшли Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. Також з 23 жовтня в цю зону перейде Сумська область.